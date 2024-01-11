Uyurken o tarafa doğru yatmak kalp düşmanı! Sakın bir daha öyle yatmayın… Uzmanlar uyarıları tek tek sıraladı. Uyurken o tarafa döneneler, aslında tüm sebep oymuş. İşte, tüm detaylar…

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Uzmanlar uyarı çanlarını çaldı. Uyurken o tarafa doğru yatıyorsanız bir daha sakın yapmayın. Tüm her şey ondan kaynaklanıyormuş.

Uzmanlar, sol tarafımıza yatarak uyumanın kâbus görmeye yol açabileceğini ve kapl sağlığı içinde uygun olmadığını açıkladı.

Bunun nedeni ise, gece boyu sol tarafa yatmanın kalpte ve solunum yollarında stres yaratmasından kaynaklandığı bildirildi. “Sleep and Hypnosis” dergisinde yayımlanan araştırmada, sol tarafına yatanların kâbus görme ihtimalinin yüzde 41, sağına yatanların kâbus görme ihtimalinin ise yüzde 15 olduğu ortaya çıktı.

Kalp aktivitelerini değiştiriyor...

Rüyaların şifrelerini çözen Theresa Cheung ise konu hakkında şunları söyledi: “Araştırmalar, sol tarafına uyuyanların kalp aktivitesinde değişiklikler oluştuğunu, bunun stresin göstergesi olduğunu ortaya çıkardı.

Stres, uyku kalitesini düşürdüğü için kâbus görmeye neden olur. Sağ taraflarına yatıp uyuyanların kalp aktivitesinde ise hiçbir değişiklik görülmedi. Sırt üstü uyumak da nefes sorunu yaratır. En ideal pozisyon, sağınıza yatmaktır.”