Uyurken telefonu uçak moduna almak bakın ne işe yarıyormuş

Günümüzün vazgeçilmez teknolojisi akıllı telefonlar, uyku anlarımızda bile yanımızdan ayrılmıyor.

Ancak birçok kişi, telefonun yaydığı elektromanyetik dalgaların uyku ve sağlık üzerinde olumsuz etkileri olup olmadığını merak ediyor.

Bu kaygılar, özellikle gece yatarken telefonun uçak moduna alınması uygulamasını yaygınlaştırdı.

Son yıllarda artan bu dijital alışkanlık, elektromanyetik dalgalardan korunmak için basit bir çözüm olarak görülüyor.

Peki, gerçekten faydası var mı yoksa sadece bir psikolojik rahatlama mı sağlıyor?

UÇAK MODU AÇMAK İŞE YARIYOR MU?

Uçak modunu açtığınızda, telefonunuzun hücresel veri, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi tüm bağlantıları kapanıyor.

Böylece arka planda çalışan birçok uygulama devre dışı kalıyor ve telefonunuz gece boyunca daha az pil tüketiyor.

Ayrıca, bildirimlerin kesilmesi sayesinde sosyal medya, e-posta ve mesajlardan kaynaklanan kesintiler ortadan kalkıyor; bu da daha kesintisiz ve kaliteli bir uyku anlamına geliyor.

ELEKTROMANYETİK DALGALAR AZALIYOR MU?

Uzmanlar, telefon aktif haldeyken az da olsa elektromanyetik sinyaller yaydığını belirtiyor. Özellikle başucunda şarjda duran telefonların bu sinyallerle potansiyel etkisi olabilir. Uçak modu aktif olduğunda ise bu sinyaller tamamen kesiliyor.

Bazı araştırmalar uzun vadeli maruziyetin biyolojik etkileri olabileceğini öne sürse de, bilim dünyasında bu konuda henüz kesin bir fikir birliği bulunmuyor. Ancak önlem almak isteyenler için uçak modu, risksiz ve kolay bir çözüm olarak öne çıkıyor.