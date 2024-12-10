Uzak Şehir'in Zerrin'i cesur çıktı! File çorap tarzı sosyal medyayı salladı

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Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Uzak Şehir, yayın hayatına iddialı bir giriş yapmış ve dün akşam yayınlanan 5. bölümüyle reyting yarışında zirvede yer almayı başardı.

Hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyen dizide yer alan genç yüzler ise dikkatlerden kaçmıyor. Dizide Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğen güzelliğiyle büyülüyor.

Dizide Kaya karakterine hayat veren Atakan Özkaya ile imkansız aşkları ile dikkat çeken Döğen sosyal medya paylaşımlarıyla da mest ediyor.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan genç oyuncu son olarak paylaştığı file çorap tarzıyla görenleri kendisine hayran bıraktı.

HAYRAN KALMAMAK MÜMKÜN DEĞİL!

Başarılı performansı ile dikkat çeken Döğen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile ilgi odağı olmayı başarıyor.