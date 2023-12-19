Uzay teleskobundan yeni görüntüler! Uranüs’ün yeni görüntüsü sanki başka bir evrene açılan portal gibi… James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs ‘ün yeni fotoğraflarını çekti. Çekilen fotoğrafa baktığından sanki başka bir evrene açılan bir portal görüyorsunuz…

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James Webb Uzay Teleskobu, 25 Aralık 2021’de uzaya fırlatılmıştı. Fırlatılışının ardından James Webb Uzay Teleskobu’ndan göz kamaştırıcı fotoğraflar gelmeye devam ediyor. 2022 yılından bu ayana uzaya ait göz kamaştıran bir çok fotoğrafını bizlerle buluşturuyor.

Nasa tarafından geçtiğimiz gün teleskobun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı.

Teleskop, ikinci yılını tamamlamak üzereyken, paylaşılan bir fotoğraf Güneş sistemi içindeki en büyük gezegenlerden biri olan Uranüs'ü gösteriyor. Bu buz devi hakkında pek çok detay içeren fotoğraf adeta göz kamaştırıyor.

Uzay yolcularının çıplak gözle asla göremeyecekleri dalga boyları, teleskopun kızılötesi filtreleri sayesinde ortaya çıkıyor. Ayrıca, görüntüde Uranüs'ün en içteki soluk halkası olan "Zeta" da dahil olmak üzere halkalarına yakından bakma imkanı bulabiliyoruz. Bu gözlemle birlikte, gezegenin toplamda 13 halkaya sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Teleskop, gezegeni sanki başka bir evrene açılan bir kapı gibi gösteren bu görüntüde, Uranüs'ün uydularını da bizlere gösteriyor. NASA'nın açıklamasına göre, fotoğrafta gezegenin 27 uydusundan 14'ü yakalanmış durumda. Bu uydular arasında en büyük olanı Titania ve en küçük olanı Miranda da bulunuyor. Hatta halkaların içindeki bazı küçük uyduları da gözlemlemek mümkün.

Yeni fotoğraf, James Webb Teleskobu'nun bu yıl içinde çektiği ikinci Uranüs görüntüsünü bizlerle buluşturuyor. Bu güncel görüntü, nisan ayındaki önceki gözleme kıyasla daha fazla detay ve renk içeriyor, öncekisinde sadece mavi ve turuncu tonları gözlemlenmişti. Ayrıca, gezegenin ilginç atmosferik özellikleri, parlak fırtınaları ve mevsimsel kutup bulut örtüsü gibi detaylar da bu yeni görüntüde gözlemlenebiliyor. NASA, bu fotoğrafı, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile yürütülen ortak çalışma kapsamında paylaştı.