Uzayda servet yatıyor! Herkesi milyarder edebilir…

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NASA, değeriyle dikkat çeken asteroid hakkında araştırmalara başladı. Değeri 8 kentilyon (8,000,000,000,000,000,000) sterlin (yaklaşık 350 kentilyon 320 katrilyon TL) olarak hesaplanan devasa asteroidin dünya ekonomisinden güçlü değişikliklere neden olabileceği vurgulanıyor.

Dev bir kaya parçası olarak görülen bu asteroid, içerdiğinde bulundurduğu platin, paladyum ve diğer değerli metallerle Dünya’daki herkesi milyarder yapabilecek kadar büyük bir servete sahip.

Her ne kadar değeriyle ön plana çıkıyor olsa da NASA’nın söz konusu asteroit üzerindeki çalışmaları gerçekleştirmekteki asıl amacı, bu gök cisminin evrenin oluşumuna dair önemli sırlarını çözmek.

KİŞİ BAŞINA BİR SERVET DÜŞÜCEK!

16 Psyche adı verilen söz konusu asteroid yaklaşık 220 kilometre çapında dev bir asteroid olup, yüzde 30 ila yüzde 60 metal içeriğiyle dikkat çekiyor.

İçinde barındırdığı değerli metaller, özellikle platin ve paladyum, otomotiv ve elektronik endüstrileri için kritik öneme sahip. Bu asteroidi Dünya’ya getirilmesi halinde kişi başına yaklaşık 1 milyar sterlin değerinde bir servet düşebileceği hesaplanıyor.

2030 YILINDA ÇÖZÜLECEK!

NASA, 2023 yılının Ekim ayında SpaceX’in Falcon Heavy roketiyle Psyche uzay aracını fırlatarak 391 milyon kilometrelik bir yolculuk sonucunda 2029 yılında asteroide ulaşacak.

Psyche, doğrudan iniş yapmadan asteroidin yörüngesinde dolaşarak yapısı, bileşenleri ve kökeni hakkında veri toplayacak. Ancak elde edilecek bilimsel verilerin analiz edilmesi ve kesin sonuçların alınması, 2030’ların başına kadar sürecek.