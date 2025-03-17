Üzerine kahve dökülmüştü: Starbucks’un ödeyeceği tazminat dudak uçuklattı

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Dünyaca ünlü kahve zinciri devi Starbucks’un ABD’nin California eyaletinde yer alan bir şubesine kuryenin üzerine sıcak kahve dökülmesi sonucunda kazandığı tazminat tutarı şaşkına çevirdi.

Kurye, sipariş teslim almak için gittiği şubede teslim aldığı kahvenin üzerine dökülmesi sonucunda ciddi yanıklar ve sinir hasarı yaşadı.

Oksijen'de yer alan habere göre, Los Angeles'ta 2020 yılında yaşanan olayın ardından açılan davada, Michael Garcia'nın bir Starbucks şubesinin araç servisinden içecek aldığı sırada, kapağı düzgün kapatılmamış bir sıcak içeceğin üzerine dökülmesi sonucu genital bölgesinde ciddi yanıklara oluştuğu belirtildi.

50 MİLYON DOLAR!

Söz konusu dava sonucunda mahkeme, Garcia'nın fiziksel acı, ruhsal sıkıntı, hayat kalitesinde düşüş, şekil bozukluğu, fiziksel işlev kaybı ve anksiyete gibi pek çok zarara uğradığı tespit edildi.

Tespitlerin ardından markanın kuryeye 50 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Ancak, verilen bu karara itiraz edeceklerini açıklayan Starbucks tarafından,"Bay Garcia'ya üzüntümüzü ifade ediyoruz, ancak jüri kararına katılmıyoruz ve belirlenen tazminat miktarının aşırı olduğunu düşünüyoruz. Mağazalarımızda her zaman en yüksek güvenlik standartlarını koruma konusunda kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.