Uzmanından kritik uyarı: İstanbul için son 85 gün...

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İstanbul'da sıcak yaz aylarının ardından gelen kurak sonbahar, barajlardaki su seviyelerini ciddi şekilde etkiledi.

Meteoroloji uzmanları, şehrin su kaynaklarındaki hızlı azalışa dikkat çekerek, bazı barajlardan kötü kokuların gelmeye başladığını belirtti.

Vatandaşlar, su tasarrufu konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

85 GÜNLÜK SUYU KALDI

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'daki barajların azaldığına dikkat çekti.

Paylaşımında, "Bir şey yapmalıyız. Umursamama ile olmaz... İstanbul'un 85 günlük suyu kaldı. Alibey %6, Pabuçdere %7, Kazandere %8 oranında. Bu üç barajdan koku gelmeye başladı. Ömerli %26 ile direnmeye çalışıyor. Şiddetli bir kuraklık ile karşı karşıyayız..." ifadelerine yer verdi.