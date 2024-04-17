Uzmanından uyarı geldi; Özellikle o şehri sardı, resmen yok ediyorlar… Türkiye büyük bir istilayla savaşıyor. Uzmanlardan yeni duyurdu geldi. Özellikle Ordu'da fındık ağaçlarını yok ediyorlar. Tedbirler alınmalı.

ensonhaber.com

Türkiye büyük bir istilayla karşı karşıya!

Uzmanlar, dört bir yanı saran osuruk böcekleriyle ilgili yeni bir duyuru yaptı.

Özellikle Ordu'da fındık ağaçlarına büyük zarar veren bu böcekler, üreticileri endişelendiriyor.

Yetkililer tedirgin

Hava Forum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ordu'nun istilaya karşı savaştığını duyurdu.

Paylaşımında "Osuruk böcekleri büyük istilaya başladı. Fındık ağaçlarını yok ediyorlar. Türkiye'de 100.000 özel görevli Trissolcus Japonicus (Samuray Yaban Arısı), osuruk böcekleriyle mücadele için doğaya salınmıştı. Ancak sahadan gelen görüntülere göre samuraylar zorlanıyor..." ifadelerine yer verdi.