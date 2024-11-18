Uzmanlar açıkladı! Arabanız bu yöntemlerle kışa hazır olacak…

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Araçların bakımını düzenli yapılması herhangi bir aksilik yaşamadan arabanızı keyifle kullanmanızın anahtarıdır.

Soğuk havalar etkisini göstermeye başlamışken araçların kış bakımlarının da yapılmaya başlanması sağlıklı bir sürüş için oldukça önemlidir.

Kışlık bakımlar düzenli ve doğru şekilde yapılması maddi zararların önlenmesinde birincil adımlar arasında yer alıyor. Sanayi ustaları kış bakımında dikkat edilmesi gereken noktaları bir bir paylaştı.

Kış aylarında araçların verimli bir şekilde kullanılması için bakın hangi bakımları eksiksiz yaptırmak gerekiyormuş.

ANTİFRİZ SUYUNA DİKKAT!

Araçların kış bakımı için önemli noktaları paylaşan oto bakım ustası Serkan Aslan, antifriz bakımlarının, yağ, filtre ve periyodik bakımlarının eksiksiz olması gerektiğinin altını çizdi.

Aslan araç bakımı ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda en önemli noktadan anitfriz olduğunun altını çizerek "Öncelikle antifrizlere bakılması gerekiyor. Antifriz bakımları olmazsa olmazımız kışın bakımlara girildiği zaman yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi olarak genel bakımları yapılır. Bu yaz kış dönüm noktasında çatlama yapan boruların falan hepsinin kontrolü yapılır. Bunların da değişmesi gerekenler değişir, sürücülerimiz sağlık bir şekilde kışı geçirmeleri için yapılması gereken tüm bakımlar yapılır.” dedi

Antifriz derecesinin iyi ayarlanması gerektiğini vurgulayan Aslan,. Piyasada satılan 30 ve 35 derece antifrizlerin kullanılmaması gerektiğini belirtirken önerilen antifriz derecesinin eksi 75 derecelik olan antifrizlerin kışlık bakımda kullanılmasının doğru olduğunu aktardı.

CAM SUYU YERİNE DE ANTİFRİZ!

Cam suyu yerine de antifriz suları koyulmasının faydalı olduğunun altını çizen Aslan, kış aylarında her hangi bir donma olayında haznede patlama olabileceğinden antifriz suyunun daha doğru bir seçim olduğunu belirtti.

Açıklamalarına devam eden Aslan, “Bu bakımlar yapıldıktan sonra, yağ bakımı, hava ve yağ filtreleri lastik basınçları ve kış lastiklerini taktırmalarını öneriyoruz. Su eksilten arabanın kesinlikle bu sorunun neden yaşandığının araştırılması gerekiyor. Çünkü bugün senin kaçağın küçüktür bir bardak veya yarım litre su eksiltmiş olabilir ama kış zamanında bu kaçak artabilir bir anda su biterse de motor gibi büyük bir masraf çıkartabilir.

Araçlardaki yağ ve su eksiltmesi gibi en ufak sorunlarda uzmanlara danışması gerekiyor. Bazı vatandaşlar, internet ve sosyal medyada araştırmaya çalışıyor ama oradaki bilgiler sağlıklı değil. Bizim kadar bilgilerini kimse internet üzerinde paylaşmaz. Bir uzmana geldiklerinde kaçakların nereden geldiğini neden sebep olduğunu zamanla oluşan zararları gereken en makul şekilde doğru yere doğru şekilde hizmet verebiliyoruz.

Yani kışın sağlıklı bir yolculuk yapmak istiyorlarsa öncelikle araçların antifriz bakımları, yağ, filtre ve periyodik bakımların düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Normalde bunların 9’uncu ayda yapılması gerekiyor." ifadeleriyle araçların kış bakımı konusunda önemli detayları bir bir belirtti.

KAYNAK: İHA