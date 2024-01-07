Uzmanlar açıkladı: Ev almak isteyenler dikkat, konut fiyatlarında yeni dönem! Ateş pahası durumunda olan konut fiyatlarında 2024 yılında neler olacak? Uzmanlar açıkladı, ev almak isteyenler için 2024’te konut fiyatlarının seyri nasıl olacak…

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Konut fiyatlarında sürekli artış ev sahibi olmak isteyenler için ne yazık ki uluşılamayacak seviyelerde seyrediyor. Uzmanlar ise 2024 yılında konut fiyatlarındaki yaşanacak fiyat seyirleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet’ten Remzi Akkök’ün haberine göre, düşük faiz politikasının son bulmasıyla konut alımları dört beş aydan beri düşük seviyelere çekildi. Geride bıraktığımız yılın son günlerinde konut kredisinin faiz oranlarının da tavan seviyesine ulaşmasıyla birlikte ev almak iyiden iyiye hayal olmuştu.

2023 yılında yaşanan sıkıntılar konut sahibi olma konusunda yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdi. Peki, 2024 ile birlikte fiyatlar nasıl olacak?

Faizlerde dev artış

Konut kredilerinde önceki düşük faiz politikasına tabi olanlar, son dönemde bu politikanın terk edilmesiyle karşılaştılar. 2023'ün son aylarında zirve yapan kredi faizleri, ev almak isteyen vatandaşları zor durumda bıraktı ve konut alımlarında belirgin bir düşüş yaşandı.

Kamu bankalarında yıllık yüzde 58'lere kadar yükselen konut kredisi faizleri, özellikle maddi durumu zorlayan bir noktaya ulaştı. 120 ay vadeli kredi taksitleri, 78 bin liraya kadar çıkarak ödeme güçlüğü çekenleri etkiledi. Bu durum, ev sahibi olma hayali kuranların beklentilerini ertelemelerine neden oldu.

Alım gücü etkisiyle, faiz toplamıyla birlikte 2 milyon TL'lik konut kredisi, vade sonunda 9 milyon 400 bin TL'ye kadar çıktı. Bu durum, konut almak isteyenlerin çoğunun bu yüksek maliyetten kaçınmasına neden oldu. Kasım 2023'te konut alımlarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalması dikkat çekici bir düşüşü ortaya koydu.

Düşüş olmayacak!

Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, konut piyasasındaki beklentilere dair detayları paylaştı.

Büyükduman, 2024 yılı için konut fiyatlarında düşüş beklemediğinin altını önemle çizdi. Bunun için iki nedene işaret eden Büyükduman, enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle fiyat düşüşünün mantıklı olmadığının da altını çizdi. Fakat ilerleyen dönemde fiyatların enflasyonun altında kalma ihtimalinin olduğunu söyleyen uzman, yüksek faizlerin konut piyasasında herhangi bir çöküş yaşatmayacağını düşündüğünü söyledi.

'Emlak balonu' konusuna değinen Büyükduman, konut fiyatlarının enflasyonun gerisinde kalsa bile, düşen fiyatların bir 'balon patlaması' etkisi yaratmayacağını belirtti. ABD'deki gibi yarı yarıya düşen fiyatlar söz konusu olmadıkça, Türkiye'de bu tür bir durumun abartılı bir ifade olduğunu dile getiren Büyükduman, böyle bir durumun oluşması için konut piyasasının iktisadi temellerden kopmuş olması gerektiğini ifade etti. Ev almayı düşünenlere tavsiyelerde bulunan Büyükduman, iktisadi temellerin göz önünde bulundurulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Sıfır konutlarda iskonto payı

Ev almak isteyenler için tavsiyeler veren Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı Ahmet Büyükduman, ikinci el yerine sıfır bir konut tercihinde bulunmanın daha iyi olacağını, sıfır evlerin iskonto payının daha fazla olacağına değindi. Böylece ev almak isteyenler için fırsat oluşabileceğini vurguladı.

Kredi faizlerinin artmasından ötürü peşin fiyata ev almak isteyenlerin iskonto fırsatından yararlanabileceğini ifade eden Büyükduman, “İnşaatı devam eden bir yapı sahibi, gelecekte eğer yüzde 60-70'e varan bir maliyet enflasyonu görüyor ancak konut fiyatlarında artışın yüzde 30-40 civarında olacağını öngörüyor ise mümkün olduğunca konutunu hızlı satmak için iskontolu elinden çıkaracaktır. Böylelikle gelecekteki maliyetlere karşı kendisini korumaya çalışacaktır” ifadeleriyle durumu özetledi.