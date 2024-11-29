Uzmanlar açıkladı: Para sıkıntısı bakın neye yol açıyor

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Yeni bir araştırma, para sıkıntısının sadece cebimizi değil, sağlığımızı da derinden etkilediğini gösterdi.

Özellikle yaşlı bireylerin sırt ağrısı çekme oranı, maddi zorluklar nedeniyle daha fazla ve ağrıların süresi daha uzun.

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir çalışmada, düşük gelirli yaşlıların sırt ağrılarının daha uzun sürdüğü ve kronikleşme riski taşıdığı ortaya çıktı.

Oxford ve Exeter Üniversiteleri'nden uzmanlar, düşük gelirli bireylerin sırt ağrısı tedavisine daha az erişebildiğini belirtti.

Ayrıca, egzersize karşı olumsuz tutum geliştiren bireylerin sırt ağrılarının kalıcı hale gelme olasılığının daha yüksek olduğu ifade edildi.

EKONOMİK ZORLUKLAR, FİZİKSEL SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Çalışma, maddi sıkıntıların yalnızca psikolojik sağlığı değil, fiziksel sağlığı da olumsuz etkilediğini gözler önüne serdi.

Maddi durumu kötü olan yaşlıların, daha yüksek gelire sahip olanlara kıyasla sırt ağrısı yaşama olasılığı iki kat daha fazla. Bu durum, sağlık ve ekonomik refah arasındaki derin ilişkiyi bir kez daha vurguluyor.