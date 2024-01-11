Uzmanlar cayır cayır uyarıyor: Peki, Soğuk ısırması nedir, belirtilileri nelerdir? Uzmanlar uyarıyor, yaşlılarda ve erken çocukluk döneminde soğuk ısırığı riski daha yüksek. Peki, soğuk ısırması nedir, belirtileri nelerdir?

ensonhaber.com

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte ciltte meydana gelen hastalıklar konusunda peş peşe uyarılar geliyor. Cilt yüzeyinde meydana gelen Soğuk ısırması hakkında açıklamalar yapan uzmanlar erken çocukluk dönemi ve yaşlılar için dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Soğuk havaya maruz kalma ile meydana gelen hastalıkta, en çok yanaklar, kulaklar, burun, el ve ayak parmakları etkileniyor. Bu sebeple soğuğa maruz kalma süresi oldukça önem arz ediyor.

Soğuk ya da buz yanığı olarak da ifade edilen soğuk ısırması, deri ve dokuların donması sebebiyle ortaya çıkan ve vücutta kalıcı hasara neden olabilen ciddi bir rahatsızlıktır.

Peki, soğuk ısırması nedir?

Soğuk ısırması, vücudun -2 ile -10 santigrat derece soğukta kalma sonucunda deri ve diğer dokularda meydana gelen cilt hasarıdır. Soğuk ısırığında en fazla kulaklar, burun, çene, eller ve ayaklar etkilenir. Uzun süreli soğuğa maruz kalındığı durumda donan uzuvların geri dönüşümü olmayabilir. Soğuk yanığı olarak da geçen bu durum, vücutta herhangi bir yeri etkileyebileceği gibi karıncalanma, soğukluk, uyuşukluk belirtileriyle ortaya çıkar.

Soğuk ısırması neden olur?

Soğuk yanığının nedeni temelde vücudun aşırı soğuk karşısında kendini korumaya almaya çalışmasıyla başlar. Vücut soğuk ile karşılaştığında, damarlar daralarak ısıyı korumaya çalışır. Daralan damarlar sonucunda kol, bacak gibi ekstremitelere kan akışı yavaşlar. Ekstremitelere daha az kan geldikçe, bu bölgeler daha çok soğur ve donar. Donan bölge bir süre sonra kan akışı düzelmezse doku kaybı olarak ölür.

Soğuk ısırması nedenleri şöyle sıralanır:

Soğuk hava koşullarına maruz kalmak

Buzla, dondurucu metallerle veya çok soğuk sıvılarla doğrudan temas etmek

Bulunan koşullara uygun olmayan, soğuk, rüzgarlı veya yağışlı havaya karşı koruma sağlamayan veya çok dar kıyafetler giymek

Soğukta ve rüzgarda çok uzun süre dışarıda kalmak

Düşük rüzgar hızlarında bile hava sıcaklığı eksi 15 derecenin altına düştüğünde risk artabilir.

Soğuk ısırığı belirtileri nelerdir?

• Kırmızı, beyaz veya koyu/gri cilt rengi

• Etkilenen bölgelerde uyuşukluk

• Yanma, ağrı, kaşıntı ve karıncalanma hissi

• Deride kabarcıkların oluşması

• Cildin sertleşmesi (balmumu cilt)