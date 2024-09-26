Uzmanlar uyardı: Sakızı o şekilde çiğnemek vücudunuza zarar veriyor! Birçok kişinin severek çiğnediği sakızlar meğer o şekilde çiğnendiğinde vücudunuza zarar veriyormuş. Sizde sakızı o şekilde çiğniyorsanız bakın vücudunuza nasıl zararlar veriyormuşsunuz.

Haber Merkezi

Stres azaltıcı etkileriyle bilinen sakızlar gün içerisinde birçok kişi tarafından sıklıkla çiğnenir. Sağlıklı bir alışkanlık olduğu düşüncesiyle de çiğnenen sakızlar için uzmanlardan şaşırtıcı bir uyarı geldi.

Her ne kadar çiğneme alışkanlığı sayesinde sağlığınız açısında farklı faydaları bulunuyor ola da o şekilde çiğnemek oldukça zararlı olabiliyorlarmış.

Özellikle de belli bir süreden sonrası için uyarılarını yineleyen uzamanlar sakız çiğneme konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

O ŞEKİLDE ÇİĞNEMEK ZARAR VERİYOR!

Uzmanlar gün içerisinde özellikle de stresi azaltmak için sıklıkla çiğnenen sakızların 15 dakikadan fazla çiğnenmesinin zararlı olduğunu aktardı.

15 dakikanın üzerinde sakız çiğnemek başta çene ağrıları olmak üzere çene bozuklukları, baş ağrısı veya eklem ağrılarına neden olabiliyor.

Uzun süre sakız çiğnemek, karın ağrısı, hazımsızlık, mide ekşimesi gibi sorunlara da neden olabildiğinden sakız çiğneme süresine dikkat edilmesi oldukça önemliymiş.

Aynı zamanda sakız tercihiniz şekerli olanlardan yana ise şekerli sakızlar diş çürümesini tetikleyici etki sunduklarından uzun süre çiğnenmesi gereklidir.

Sakız çiğneme süresi uzadığında sakızın içeriğinde bulunan metol ve sorbitol isimli bileşikler bağırsaklarda tahrişe neden olduğundan ishal gibi sorunlarla karşılaşmanıza da neden olabildiğinde sakızı kısa süreli çiğnemeniz sağlığınız için faydalı olacaktır.