Uzmanlar Uyarıyor: Yazın Duş Alırken Bu Hatayı Yapmayın

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte birçok kişi çareyi soğuk duşta arıyor.

Ancak Lancaster Üniversitesi’nden Profesör Adam Taylor, bu alışkanlığın sanıldığı kadar masum olmadığını vurguluyor.

Taylor’a göre, ani soğuk suyla temas, vücut üzerinde beklenmedik ve hatta tehlikeli etkiler yaratabiliyor.

Vücudumuzun doğal sıcaklık dengeleme mekanizmaları normal şartlarda oldukça etkili. Ancak hava sıcaklığı vücut sıcaklığının üzerine çıktığında, bu sistemler zorlanıyor.

İşte tam bu noktada yapılan ani soğuk duşlar, vücudu serinletmek yerine ısıyı içeride hapseden ters bir etki yaratıyor.

TANSİYON VE KALP HASTALARI DİKKAT!

Taylor, soğuk suyun cilde temas ettiğinde kan damarlarını aniden daralttığını, bunun da soğuma sürecini engellediğini belirtiyor.

Üstelik ani soğuk, özellikle yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olan bireylerde tehlikeli tansiyon yükselmelerine ve kalp ritmi bozukluklarına yol açabiliyor.

15°C'nin altındaki soğuk suyla duş almak, "soğuk şok tepkisi" adı verilen ciddi bir fizyolojik yanıtı tetikleyebilir. Bu da bilinç kaybı, baş dönmesi ve hatta kalp krizi riskine kadar uzanabilen etkiler yaratabilir.

ILIK SUYLA DUŞ ALIN

Taylor’a göre serinlemenin en güvenli ve etkili yolu, ılık suyla duş almak. Özellikle 26-27°C arasındaki su sıcaklığı, hem vücut yüzeyindeki kan dolaşımını artırıyor hem de vücut ısısını dengeli şekilde düşürerek serinlik hissi sağlıyor. Aynı zamanda ılık su, ciltteki yağ ve kirleri daha etkili temizleyerek hijyeni de destekliyor.

Eğer yine de soğuk duş tercih edilecekse, uzmanlar bunu kademe kademe, el ve ayaklardan başlayarak yapmayı öneriyor. Bu sayede vücut şok yaşamadan yavaşça soğumaya adapte olabiliyor.