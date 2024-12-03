Vakıfbank’tan emeklilere çifte avantaj: Toplamda 24 bin TL yatıracak

Haber Merkezi

Aralık ayının gelmesiyle birlikte emekliler için banka promosyonlarında hareketlilik başladı.

Yeni yıla yüksek promosyon tutarlarıyla girmek isteyen emekliler, maaşlarını taşıyacakları bankayı seçmeye hazırlanıyor.

Kamu ve özel bankalar, emeklilere yönelik cazip teklifler sunarak adeta promosyon yarışına girdi.

Maaşını VakıfBank’a taşımayı düşünen emekliler, bankanın güncel promosyon tutarlarını merak ediyor.

İşte Vakıfbank aralık ayı emekli promosyonu:

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

SGK emeklilerine özel kampanyalarını güncelleyen VakıfBank, maaşını taşıyan emeklilere toplamda 24.000 TL’ye varan ödeme sunuyor.

Hem promosyon hem de alışveriş ödemeleriyle emeklilerin cebini rahatlatmayı hedefleyen banka, bu cazip fırsatla dikkatleri üzerine çekiyor.

Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere 3 yıllık dönem için şu tutarlarda nakit promosyon ödemesi yapılacak:

10.000 TL’nin altındaki maaşlar için 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL arası maaşlar için 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL.

VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapılacak alışverişlerde, aylık 1.000 TL’ye, toplamda ise 12 ay boyunca 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı da kampanya kapsamında sunuluyor.