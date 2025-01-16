Valilik devreye girdi: Alkol satışında yeni dönem başladı! Resmen iptal edilecek

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İstanbul’da 2024 yılı boyunca kaçak içki ve sahte alkol nedeniyle 110 kişi zehirlenirken, maalesef 48 kişi hayatını kaybetti.

Bu korkutucu tablo, sahte alkolün tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul Valiliği, sorunun çözümüne yönelik denetimlerin yoğun bir şekilde sürdüğünü açıkladı.

Ancak, bu denetimlerin tek başına sahte alkol satışı ve kullanımını tamamen durdurmaya yetmediği vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kaçak alkolle daha etkili mücadele edebilmek adına bir dizi yeni önlem hayata geçirildi.

RUHSATLARI İPTAL EDİLECEK

10 Ocak 2025 tarihli genelgeyle hayata geçirilen uygulama hakkında Valilik şu açıklamayı yaptı:

"Bu kapsamda, 10 Ekim 2024'te çıkarılan Valilik genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirildi. Bu genelgeye ek olarak 10 Ocak 2025'te yayımladığımız genelgeyle, kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren işletmelerin, yapılacak denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen işletmelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan işletmelerin, özel kanunlardaki istisnalar hariç, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecektir. İptal işlemi, ruhsat verme yetkisine sahip idari birimlerle koordineli şekilde yürütülecek olup, kolluk kuvvetleri de konuyla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürecektir."