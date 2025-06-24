Valizleri hazırlayın, AJet indirimi duyurdu: Yaz boyu devam edecek

Yaz tatiline çocuklarıyla birlikte çıkmak isteyen aileler için AJet’ten müjdeli haber geldi.

Çocuklu ailelerin yurt dışı seyahatlerini daha uygun fiyatlarla gerçekleştirebilmesi için özel bir yaz kampanyası başlattı.

Kampanya ile birlikte çocuklara yönelik %30’a varan indirimli biletler satışa sunuldu.

23 Haziran saat 14.00’te başlayan kampanya, üç ay boyunca devam edecek ve ailelere büyük bir bütçe avantajı sağlayacak.

1 çocukla seyahat edenlere %20, 2 çocukla seyahat edenlere çocuk başına %25, 3 ve üzeri çocukla seyahat edenlere ise tüm çocuklar için %30 oranında indirim uygulanacak.

3 AY BOYUNCA GEÇERLİ

İndirimli biletler, 23 Haziran - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka ve İsveç çıkışlı Türkiye varışlı ve Türkiye çıkışlı bu ülkelere yapılan uçuşlarda (KKTC hariç) geçerli olacak.

Basic biletlerde geçerli olan çocuklu ailelere özel indirim kampanyasında ücrete vergi ve harçlar dahil olmayacak.