Van Gölü’nde bulundu, görenleri adeta büyüledi! Tam 17 metre… Van Gölü’ne gerçekleştirilen dalış sonucunda bulunan 17 metrelik o oluşum görenleri şaşırttı. Gerçekleşen bu heyecan verici keşfe neden olan oluşum adeta büyüleyici bir görünüme sahip.

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan sahil güvenlik ekiplerinin Van Gölü’nde gerçekleştirdikleri dalış, heyecan verici bir keşfin ilk imzası oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi tarafından tespit edilen yeni mikrobiyalit (Dikit) kolonisi, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK timlerinin Ahlat'ta yürüttükleri çalışmalar, yeni bir mikrobiyalit kolonisinin olduğunu belirlenmesine neden oldu.

100 metrede keşfedildi…

Sahil güvenlik ekiplerinin keşfinin üzerinde Dünya Çevre Günü kapsamında Van Gölü'nün derinliklerinde temizlik yapan Ceylan ve ekibi, DEGAK timleri ile Ahlat ilçesine giderek dalış yaptı. Kıyıya 100 metre mesafede tespit edilen 17 metre uzunluğunda farklı yapıdaki mikrobiyalitler, Ceylan ve ekibi tarafından ilk kez kayıt altına alındı.

Yaptıkları keşifte öncekilerden farklı yapıda olan 17 metre uzunluğundaki mikrobiyalit kolonisini ilk kez görüntülediklerini anlatan Ceylan, "Yeni bulunan bir koloniydi ve çok muazzam bir görüntüydü. Çevresini balıkçı ağları sarmıştı. O ağları temizleyerek gerçek görüntüsünün ortaya çıkmasını sağladık. Van Gölü muazzam güzel bir yer.

Bu tür güzellikler kentin turizmine de katkı sunuyor. Dalış tutkunları buralara gelerek Van Gölü'ndeki mercanları görmek istiyor. Biz de Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikleri keşfetmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.