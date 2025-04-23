Varise ne iyi gelir? Varis nasıl geçer?

Hüseyin Topuz

Toplumda oldukça yaygın görülen sağlık sorunlarından biri olan varis, hem estetik kaygılara yol açıyor hem de yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Özellikle bacaklarda belirginleşen bu damar genişlemeleri, uzun süre ayakta kalma, hareketsizlik ve genetik faktörlerle birlikte ortaya çıkabiliyor.

Peki, varis tedavisinde hangi yöntemler etkili? Evde uygulanabilecek doğal çözümler neler?

İşte varisle mücadelede bilmeniz gerekenler...

1. Hareket Şart

Uzun süre ayakta durmak ya da oturmak, varisleri artırabilir. Gün içinde kısa yürüyüşler yapmak, bacakları hareket ettirmek faydalı olur.

2. Bacakları Yüksekte Tutun

Dinlenirken bacakları yukarı kaldırmak, kan dolaşımını rahatlatır ve şişliği azaltabilir.

3. Bol Su İçin, Tuzdan Kaçının

Yeterli su tüketimi, dolaşımı destekler. Tuz ise vücutta su tutarak şişlik yapabilir. Bu yüzden tuz tüketimini azaltmak önemli.

4. Destek Çorapları Kullanın

Varis çorapları, damarları sıkıştırarak kanın daha kolay yukarı çıkmasını sağlar. Doktor önerisiyle kullanılmalı.

5. Fazla Kilolardan Kurtulun

Fazla kilo, bacaklara ekstra yük bindirir. Bu da varis riskini artırır. Dengeli beslenme ve egzersizle kilo kontrolü sağlanabilir.

6. Bitkisel Destekler

At kestanesi, üzüm çekirdeği ekstresi gibi bazı bitkisel ürünler, damar sağlığını destekleyebilir. Ancak kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmak gerekir.