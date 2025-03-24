Vatandaşa bayram öncesi müjde: Ücretsiz ulaşım başladı

Haber Merkezi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerini genişletmeye devam ediyor.

23 Mart 2025 Pazar günü itibarıyla Hasan Basri Çantay Mahallesi ve Gündoğan Mahallesi arasında ücretsiz ring seferleri başlatılıyor.

"Hasan Basri Çantay Pazar Hattı" adıyla hizmet verecek yeni hat, özellikle yaşlı ve hamile vatandaşların pazara ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kapalı Pazar Pazarı’na gidecek vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak bu uygulama, konforlu ve kesintisiz ulaşımı destekleyecek.

SEFER SAATLERİ BELLİ OLDU

İHA'da yer alan habere göre; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların pazara ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz ring seferleri başlattı.

Her Pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında saat başı hareket edecek olan otobüsler, belirlenen güzergahlarda hizmet verecek.

Ring seferleri, Pazarpazarı Yıldırım Caddesi, Şehit Üsteğmen Abdurrahman Turan Caddesi, Rüzgar Caddesi, Paşa Torun Caddesi, Gonca Caddesi, Karanfil Sokak, Karabekir Sokak ve Gülban Caddesi güzergâhını takip ederek Kapalı Pazar Pazarı’na ulaşacak ve dönüş yapacak.