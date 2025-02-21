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Vatandaşa müjde; Bu şehirde ücretsiz hizmet başladı

Vatandaşa müjde; Bu şehirde ücretsiz hizmet başladı Belediyeden vatandaşlara yönelik dev hizmet! O ilimizde psikolojik destek almak artık tamamen ücretsiz. Ruh sağlığını korumak ve psikolojik destek almak isteyen vatandaşlar için belediye önemli bir adım attı.