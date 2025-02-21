Vatandaşa müjde; Bu şehirde ücretsiz hizmet başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ruh sağlığını korumak ve aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı.
"Güçlü Aile, Güçlü Toplum" anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Aile Destek Merkezi (ADEM) aracılığıyla ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunuluyor.
Uzman kadrosuyla hizmet veren ADEM, bireylerin yaşadığı psikolojik sorunlara profesyonel çözümler üretmeyi hedefliyor.
Bu hizmet, Karesi, Altıeylül, Gönen ve Burhaniye ilçelerinde faaliyet gösteriyor.
Aile içi iletişimden bireysel danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede destek sunan merkez, vatandaşlara rehberlik ediyor.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Destek almak isteyen vatandaşlar, 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezi Çağrı Hattı üzerinden taleplerini iletebiliyor.
Başvurular belediye yetkililerine ulaştıktan sonra, uygun bir tarihe randevu oluşturuluyor.
Randevu sonrası vatandaşlar, uzman psikologlar tarafından tamamen ücretsiz danışmanlık hizmeti alabiliyor.
Kaynak: İHA