Vatanı omuzladı! Seyit Onbaşı'nın taşıdığı mermi tartıldı: Bakın kaç kiloymuş...

Yağmur Uçar

Sırtladığı top mermisiyle 'tarihin seyrini değiştiren' kahraman: Seyit Onbaşı...

Çanakkale'yi düşmana dar etti, geçişe izin vermedi.

Onun hikayesi, 110 yıl sonra dahi hafızalarda ve kalplerde.

Abdurrahman Efendi ve Emine Hanım'ın oğlu Seyit Ali, Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı, o dönem adı Çamlık köyü olan Kocaseyit Mahallesi'nde 1889'da dünyaya geldi.

Osmanlı Ordusuna 1909'da yazılıp askerliğe başlayan Seyit Ali, 1912'de Balkan Savaşları'na katıldıktan sonra topçu eri olarak Çanakkale Cephesi'ne gitti.

Çanakkale Boğazı'nı geçmek için 18 Mart 1915'te İtilaf Devletlerinin başlattığı saldırı sırasında işgal güçlerinin gemilerinden yapılan atışlarla tabyadaki topların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Bu sırada sadece, Seyit Ali'nin görevli olduğu Rumeli Mecidiye Tabyası'ndaki top sağlam kaldı.

215 OKKALIK MERMİ

Mermiyi topa kaldıran vinç sisteminin bozulması üzerine Seyit Ali, silah arkadaşı Niğdeli Ali'nin de yardımıyla devasa top mermisini sırtlayarak kundağa yerleştirdi ve top ateşlendi. Atılan mermi, dönemin en donanımlı gemilerinden "Ocean" zırhlısını yan yatırdı.

"Ocean", daha sonra Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarparak alabora oldu ve battı.

SON HESAPLAMA

Seyit Onbaşı'nın tek başına kaldırdığı merminin ağırlığı, bu güne kadar farklı rakamlarla ifade edildi.

Bazı kayıtlarda 276 kg olarak geçen top mermisinin aslında 215 kg ağırlığında olduğu, Osmanlı döneminde Almanya ile olan ağırlık birimi farkından dolayı, merminin ağırlığının sehven 215 okka (yaklaşık 276 kg) olarak kayıtlara geçtiği düşünüldü.

Resmi kaynaklarda yer alan son ifadelere göre ise; 4 kişinin güçlükle taşıyıp tartıya koyduğu merminin ağırlığı 215 kilo olarak belirlendi.

50 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Çanakkale Savaşları'nın ardından köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülükle uğraştı, Hacı Osman Ağa'ya ait zeytinyağı fabrikasında çalıştı.

"Çabuk" soyadını alan 5 çocuk babası Seyit Onbaşı, yakalandığı zatürre hastalığı nedeniyle 1 Aralık 1939'da 50 yaşında hayatını kaybetti.

Savaşlardaki kahramanlığıyla tarihteki yerini alan Seyit Ali Çabuk'un naaşı, sonradan ismi Kocaseyit olarak değiştirilen köyüne defnedildi.