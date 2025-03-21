Veda zili çaldı; 81 il hafta sonuna böyle girecek

Haber Merkezi

Türkiye’yi bir anda etkisi altına alan soğuk hava dalgası yerini bahar esintilerine bırakıyor.

Meteoroloji uzmanları hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini paylaştı ve beklenen müjdeyi verdi.

Son günlerde etkili olan sert rüzgarlar, yağışlı hava ve soğuk sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla yerini daha ılıman bir havaya bırakacak.

KIŞ MEVSİMİNE VEDA VAKTİ GELDİ

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla baharın gelişini duyurdu.

Hafta sonuna dair tahminlerini paylaşan Hava Forum, “Hafta sonu tekrar güneşli ve ılık hava moduna geçiyoruz. Artık 2024/2025 kış mevsimine veda vakti geliyor. Birkaç gün sonra bitiriyoruz. Kısmetse 8 ay sonra tekrar kar takibine başlarız. Acısıyla tatlısıyla bir sezonun daha sonuna geliyoruz…” ifadelerini kullandı.