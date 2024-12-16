Vergi tatili başladı! 2 ay boyuncu o ürünlere vergi ödenmeyecek

Haber Merkezi

Kanada Hükümetince alınan karar sonrasında ülke genelinde 14 Arlık- 14 Şubat arasında belirli ürünlerde vergi alınmamasına karar verildi.

Birçok alanda uygulanacak olan vergi tatiliyle birlikte Kanadalı vatandaşlar o ürünlere vergisiz bir şekilde sahip olabilecek.

Yeni yıl öncesinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından başlatılan iki aylık dönemde halkın 2 bin Kanada doları harcamaları halinde kaldırılan vergiler ile birlikte 100 ile 260 dolar arasında tasarruf sağlayabileceği kaydedildi.

O ÜRÜNLER VERGİSİZ ALINABİLECEK!

14 Aralık Cumartesi günü başlayan ‘vergi tatili’ ile birlikte çeşitli alanlarda vergi uygulamasından muaf olunacak. Söz konusu vergi tatili boyunca restoran yemekleri, içecekler, atıştırmalıklar, çocuk kıyafetleri ve hediyeler gibi ürünlerde vergiler geçici olarak kaldıracak.

Benzer şekilde 2 aylık dönemde hazır yiyecekler, alkol derecesi yüzde 7’nin altındaki alkollü içecekler, kitaplar, basılı gazeteler ve bulmacalar, noel ağaçları, masa oyunları ve video oyun konsollarından vergi alınmayacak.