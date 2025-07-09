VGM duyurdu: Yetim ve engelli muhtaç aylığı zamlandı mı? Yetim ve engelli muhtaç aylığı ne kadar oldu?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), yetim ve engelli bireyler için düzenli maddi destek sağlıyor. "Muhtaç Aylığı" adı altında yapılan bu ödemeler, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan, ebeveynlerini kaybetmiş çocuklar ile en az %40 oranında engelli olan bireyleri kapsıyor.

Belirli şartları karşılayan hak sahiplerine her ay belirlenen tutarda ödeme yapılarak temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkıda bulunuluyor.

Memur ve emekli maaşına yapılan zamların ardından muhtaç aylığı alan hak sahipleri herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Yetim ve engelli muhtaç aylığı zamlandı mı? Yetim ve engelli muhtaç aylığı ne kadar oldu?

YETİM VE ENGELLİ MUHTAÇ AYLIĞI ZAMLANDI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak 6 bin 340 TL olarak ödenen yetim ve engelli muhtaç maaşı değişti.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin vakfiyelerinde yer alan şartlar doğrultusunda ödenen yetim ve engelli muhtaç aylıklarının 6 bin 340 liradan 7 bin 326 liraya yükseltildiği belirtildi.