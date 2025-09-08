Victor Osimhen sakatlandı mı, oynar mı? İşte son durumu...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Osimhen, milli takımda...

Afrika Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Nijerya ile Ruanda karşı karşıya geldi.

Maça ilk 11’de başlayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu tamamlayamadı.

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Osimhen ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumunu yarın değerlendireceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız futbolcunun son durumu netleşti.

OSİMHEN'İN SAKATLIK DURUMU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığıyla ilgili konuşmuş ve "Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Ağrısı var, 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne olduğunu göreceğiz ama bizim için çok üzücü bir haber oldu. Sakatlığın büyüklüğü küçüklüğü ile ilgili bir şey söylenmedi ama net bir ağrısının olduğu bize bildirildi." ifadelerini kullanmıştı.

Nijerya basını Soccernet'in haberine göre; Osimhen sabah saatlerinde bacağındaki ağrı nedeniyle rahatsız uyandı.

Yıldız golcünün şu an sahaya çıkabilecek durumda olmadığı ve salı günü oynanacak Güney Afrika karşılaşmasında forma giyemeyeceği aktarıldı.