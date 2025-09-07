Victor Osimhen sezonu kapattı mı? İşte son durumu...

Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Ruanda'yı konuk ettiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in durumu merak ediliyor.

Nijerya ile Ruanda'nın karşı karşıya geldiği Afrika Dünya Kupası Elemeleri'nde sakatlanan Nijeryalı Victor Osimhen, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Galatasaraylı futbolseverler Victor Osimhen'in son durumunu öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Yıldız oyuncunun son durumu belli oldu. Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Victor Osimhen bu sabah ayak bileğinde ağrı hissederek uyandı.

Galatasaray'ın özel bir uçak göndererek Victor Osimhen'i İstanbul'a getirerek vakit kaybetmeden tedavisine başlamayı amaçladığı iddia edildi.

Yıldız oyuncunun sakatlığının ne kadar süreceği İstanbul'a gelmesinin ardından yapılacak kontroller sonrası belli olacak.