Virüslerden koruyor! Evinde o çiçeklerden olan hastalıktan korkmuyor…

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Evlerin olmazsa olmazları arasında yer alan çiçekler hem ortamın havasını temizlerken hem de ortamı güzelleştirirler.

Ancak yalnızca ortamı güzelleştirmek ve havayı temizlemekle kalmayan bitkiler aynı zamanda ortamdaki virüslerle de savaşıyorlarmış.

Sizde evinizi güzelleştirirken aynı zamanda hastalıklardan korunmak istiyorsanız o bitkileri evinizin baş köşesine yerleştirmeniz evinizin havasını korumanızda etkili olacaktır.

VİRÜSLERDEN KORUYAN BİTKİLER

SANSEVİERİA

Sansevieria havanın temizlenmesine ve bağışıklığı güçlendiren biyolojik olarak aktif maddelerle doyurulmasına yardımcı oluyor. Ve bu iç mekan çiçekleri havayı toksinlerden temizler, bu nedenle evde bir sansevieria varsa tazeliğinden ve saflığından korkmazsınız.

LİMON AĞACI

Limonun fitoksit özelliği vardır. Vücut için faydalı esansiyel yağlar içerir. Bu nedenle sıradan bir limon, havayı zararlı bakterilerden mükemmel bir şekilde temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sinir sisteminin işleyişini iyileştirir.

KUŞKONMAZ

Yalnızca havayı virüslerden ve bakterilerden temizlemekle kalmaz, aynı zamanda bitki bağışıklık sistemini defalarca güçlendirmede de oldukça etkilidir.

PEPEROMİA

Virüslere karşı korunmaya yardımcı olur ve bağışıklığı güçlendirir. Bu iç mekan bitkisi çocuklarda soğuk algınlığıyla mücadeleye yardımcı olur. Ayrıca havayı stafilokok, sarsin ve streptokoklardan da temizler.

LAVANTA VE NANE

Bu çiçekler sadece havayı temizlemekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklığı da güçlendirir. Sinir sistemini sakinleştiren, rahatlatan ve uykuyu iyileştiren esansiyel yağlar içerirler.