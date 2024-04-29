Vize başvuruları kapatıldı mı, ne zaman açılacak? Almanya'dan açıklama

Türk vatandaşlarının vize çilesi bitmek bilmiyor.
Avrupa ülkelerine gitmek için Schengen vizesi almak isteyen vatandaşlar, randevu konusunda zorluk yaşıyor.
Diplomatik ilişkilerde sık sık gündeme gelen vize problemi için ısrar devam ederken, son dakika gelişmesi yaşandı.
İspanya, İtalya ve Almanya, yoğun vize başvuru taleplerini gerekçe göstererek randevuları kapattı.
Seyahat planı olanlar, randevuların açılmasını dört gözle bekliyor. Peki, vize randevuları ne zaman açılacak? İtalya, Almanya, İspanya vize randevusu ne zaman açılır? İşte son detaylar...
Vize randevuları ne zaman açılacak 2024?
İspanya, İtalya ve Almanya artan başvuru yoğunluğunu gerekçesiyle randevu bulmak zorlaşıyor.
Randevuların kapatıldığı iddialarına yanıt geldi.
İlgili büyükelçiliklere göre vize başvurularında yoğunluk olması nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiği belirtildi.