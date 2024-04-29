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Vize başvuruları kapatıldı mı, ne zaman açılacak? Almanya'dan açıklama

Vize başvuruları kapatıldı mı, ne zaman açılacak? Almanya'dan açıklama Türk vatandaşlarından vize istenen ülkelere seyahat planı olanlar, randevu alarak gerekli belgeleri iletiyor. Ancak son günlerde, vize randevuları konusunda vatandaşlar zor günler geçiriyor. Peki, vize randevuları kapatıldı mı? Vize randevuları ne zaman açılacak? İşte konuya dair son gelişmeler...