Vize başvurusu yapacaklar dikkat: Türk vatandaşları için yeni uygulama devreye girdi

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Avrupa’ya gitmek isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Schengen vizesi başvuruları özelinde yeni bir uygulama hayata geçiyor.

Avrupa Komisyonu’nun 26 Haziran 2024 tarihli Vize Kodu El Kitabı üzerinde yaptığı güncellemelerin ardından artık vize geçerlilik süreleri kademeli olarak artırılabilecek.

Schengen vizelerinde geçerli olacak 'Cascade Kuralı' adı verilen bu uygulama, doğru şekilde kullanılan vizelere daha uzun süreli vize verilmesinin yolunu açıyor.

BBC Türkçe'de yer alan göre, Almanya’nın İzmir Başkonsolosu da yeni sistemin Türkiye’de daha etkin uygulanacağını duyurdu.

ÖNCE KISA SÜRELİ ARDINDAN UZUN!

Uygulamaya alınan yeni kurala göre, Schengen vizesine ilk başvuran kişilere genellikle kısa süreli ya da tek girişli vize veriliyor. Ancak bu vizeyi yasalara uygun şekilde kullanan başvuru sahipleri, sonraki başvurularında bir yıl, iki yıl ve hatta beş yıla kadar uzun süreli giriş hakkına sahip olan vizeler alabilecek.

Almanya’nın İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, İzmir’de katılım sağladığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, “Vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere tanınıyor” dedi. Schröer, turist kategorisindeki başvuru sahiplerinin ise yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek zorunda kalabileceğini belirtti.

Ticari vize danışmanlık şirketlerinin devreye girmesinin sürece herhangi bir katkı sağlamadığını da vurgulayan Schröer, başvuruların doğrudan yapılmasının yeterli olduğunu ifade etti.