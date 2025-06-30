Volkswagen'dan acil uyarı: Polo, Passat, Taigo… Binlerce araç geri çağrılıyor

Almanya’nın önde gelen otomotiv markalarından Volkswagen, yolcu hava yastıklarında yaşanabilecek tehlike nedeniyle çok sayıda aracını acil olarak geri çağırdı.

Şirketten yapılan açıklamada, hava yastıklarının kaza anında normalden farklı şekilde patlayabileceği ve parçalarının ölümcül yaralanmalara yol açabileceği bildirildi.

Volkswagen Polo, Passat, Taigo, ID.7, ID.7 Tourer ve ID.Buzz modellerinin bu kapsamda etkilendiği duyuruldu.

Sürücülere gönderilen resmi uyarı mektubunda, aracın yolcu hava yastığının devre dışı bırakılması ve ön koltukta kimsenin seyahat etmemesi istendi.

SÜRÜCÜLER CİDDİ RİSK ALTINDA

Volkswagen yetkilileri, tamirat sürecinin yedek parça temini ve servislerdeki yoğunluk nedeniyle gecikebileceğini belirtti.

Ancak geçici araç tahsisi ya da maddi tazminat sağlanmayacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada “Bu önlem için anlayış ve destek bekliyoruz" denildi.

Dekra kaza araştırmacısı Markus Egelhaaf, "Hava yastığı olmadan emniyet kemeri tek başına yeterli koruma sağlamaz. Bu uyarıyı dikkate almayanlar ciddi risk altında" dedi.

Volkswagen, şimdilik yalnızca son aylarda üretilen araçlarda bu riskin bulunduğunu belirtti ancak kesin üretim tarihleri kamuoyuyla henüz paylaşılmadı.