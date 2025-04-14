Volkswagen'den dünyada bir ilk: Bu araçlar ömür boyu bir şey olmuyor

Haber Merkezi

Alman otomotiv devi Volkswagen, Çin pazarında rekabeti artırmak için radikal bir adım attı.

Markanın en gözde SUV modelleri olan Tharu, Tiguan L Pro ve Teramont Pro, artık motor, şanzıman, süspansiyon ve direksiyon gibi temel parçalar için ömür boyu garanti ile satılıyor.

Ne kilometre sınırlaması var ne de yıl sınırı. Ama elbette ki bu dev adımın ardında ufak bir detay gizli...

Volkswagen’in sunduğu bu garanti, sadece aracın ilk sahibine özel. Yani araç satıldığı anda bu hak sona eriyor.

KAMPANYA 30 NİSAN 2025’E KADAR GEÇERLİ

Bu özel uygulama yalnızca Çin pazarı için geçerli ve kampanya 30 Nisan 2025’e kadar sürecek.

Belirtilen tarihe kadar bu modellerden birini alanlar, bu ayrıcalıklı garanti sisteminden yararlanabilecek.

Çin’de yerli otomobil markalarının agresif yükselişi, özellikle elektrikli ve hibrit pazarda ciddi bir rekabet ortamı yarattı.

Volkswagen de sadakati artırmak, marka güvenini pekiştirmek ve SUV segmentindeki güçlü konumunu korumak için bu yeniliğe yöneldi. Özellikle Çinli genç tüketicilerin uzun vadeli güvence beklentileri, bu kararın temelini oluşturuyor.

İşin ekonomik tarafına bakıldığında ise bu sistemin Volkswagen’e ciddi bir ek maliyet yükü getirmeyeceği düşünülüyor.

Çünkü temel parçaların garanti kapsamında değişim ihtiyacı oldukça düşük. İstatistiklere göre her 5 araçtan sadece 1’i ömrü boyunca bu tür bir onarıma ihtiyaç duyuyor.