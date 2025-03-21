VPN kullananlar dikkat! İşte bilmeniz gereken 5 büyük risk

Haber Merkezi

Sosyal medya hesaplarına erişim sorunu devam ediyor.

WhatsApp, Instagram, X (Twitter) ve TikTok gibi popüler sosyal medya platformlarına erişimde yaşanan sıkıntılar, VPN kullanımını yeniden gündeme getirdi.

VPN (Sanal Özel Ağ), internet trafiğinizi şifreleyerek farklı bir konumdan bağlanmanızı sağlayan bir teknolojidir. Bu sayede coğrafi kısıtlamaları aşabilir, engellenen platformlara erişebilirsiniz.

Ancak VPN kullanımı, yalnızca erişimi açmakla kalmaz; aynı zamanda veri gizliliği ve güvenliği açısından da önemli bazı riskleri beraberinde getirir.

BU RİSKLERE DİKKAT

Siber tehditlere davetiye çıkarır

Ücretsiz VPN sağlayıcıları, güçlü şifreleme teknolojilerine ve güvenlik protokollerine yatırım yapacak kaynaklara sahip değil. Bu da bilgisayar korsanlığı, kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımlara karşı savunmasız kalmanıza neden olabilir.

Kişisel verileriniz satılabilir

Çoğu ücretsiz VPN hizmeti, gelir elde etmek için kullanıcı verilerini kaydedip üçüncü taraf reklamcılara satıyor. Bu, internet geçmişinizin ve kişisel bilgilerinizin yabancı ellerde dolaşmasına sebep olabilir.

Yavaş ve kesintili bağlantılar

Ücretsiz VPN’ler, sınırlı bant genişliği sunduğundan internet hızınızı büyük ölçüde düşürebilir. Video izlerken donmalar, sayfa yüklenirken beklemeler ve genel olarak rahatsız edici bir internet deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca, bazı ücretsiz VPN’ler aylık veri sınırı koyarak sizi ücretli sürüme geçmeye zorlayabilir.

Kısıtlı sunucu seçenekleri

Ücretsiz VPN’lerde çok az sunucu konumu bulunur, bu da coğrafi engelleri aşmanızı zorlaştırabilir. Ayrıca, yoğun kullanılan sunucular sebebiyle düşük bağlantı hızı sorunu yaşayabilirsiniz.

Müşteri desteği yok

Bağlantı sorunları yaşadığınızda ya da VPN çalışmadığında ücretsiz servisler genellikle teknik destek sunmaz. Bu da olası bir problem yaşadığınızda, sorunu tek başınıza çözmek zorunda kalacağınız anlamına gelir.

PEKİ, NE YAPMALISINIZ?

Güvenilir ve ücretli bir VPN servisi tercih edin.

"Kayıt tutmama politikası" olan VPN’leri seçin.

Güçlü şifreleme kullanan ve veri sızıntısını önleyen sağlayıcılara yönelin.