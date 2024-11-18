WhatsApp kullacıları dikkat: 1 Şubat’tan itibaren bu telefonlar desteklemeyecek

WhatsApp, teknolojideki yeniliklere uyum sağlamak amacıyla eski işletim sistemlerine desteğini sonlandırıyor.
Meta’nın yaptığı açıklamaya göre, KaiOS tabanlı telefonlarda WhatsApp kullanımı 2025 Şubat ayında tamamen durdurulacak.
KaiOS, uygun fiyatlı telefonlarda temel akıllı özellikler sunarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca kullanıcıya hitap etmişti.
Ancak WhatsApp’ın bu platformdaki yolculuğu sona eriyor. Meta, Haziran 2024 itibarıyla KaiOS kullanıcılarının yeni WhatsApp hesapları oluşturamayacağını duyurmuştu.
Mevcut kullanıcılar ise Şubat 2025’e kadar uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Bu tarihten sonra hesaplara erişim tamamen kesilecek.
WHATSAPP DESTEĞİNİN SONA ERECEĞİ MODELLER
Nokia 8110 4G
Nokia 2760 Flip
JioPhone ve JioPhone 2
Alcatel Go Flip 3 ve Go Flip 4
CAT B35
Doro 7050 ve Doro 7060
MTN Smart S ve Smart T
Orange Sanza
Kaynak: Artı49