WhatsApp kullacıları dikkat: 1 Şubat’tan itibaren bu telefonlar desteklemeyecek
Haber Merkezi

WhatsApp, teknolojideki yeniliklere uyum sağlamak amacıyla eski işletim sistemlerine desteğini sonlandırıyor.

Meta’nın yaptığı açıklamaya göre, KaiOS tabanlı telefonlarda WhatsApp kullanımı 2025 Şubat ayında tamamen durdurulacak.

KaiOS, uygun fiyatlı telefonlarda temel akıllı özellikler sunarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca kullanıcıya hitap etmişti.

Ancak WhatsApp’ın bu platformdaki yolculuğu sona eriyor. Meta, Haziran 2024 itibarıyla KaiOS kullanıcılarının yeni WhatsApp hesapları oluşturamayacağını duyurmuştu.

Mevcut kullanıcılar ise Şubat 2025’e kadar uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Bu tarihten sonra hesaplara erişim tamamen kesilecek.

WHATSAPP DESTEĞİNİN SONA ERECEĞİ MODELLER

Nokia 8110 4G

Nokia 2760 Flip

JioPhone ve JioPhone 2

Alcatel Go Flip 3 ve Go Flip 4

CAT B35

Doro 7050 ve Doro 7060

MTN Smart S ve Smart T

Orange Sanza

Kaynak: Artı49

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Kübra Kireççi
Editor