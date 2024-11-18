Haberler



Bilgi



WhatsApp kullacıları dikkat: 1 Şubat’tan itibaren bu telefonlar desteklemeyecek

WhatsApp kullacıları dikkat: 1 Şubat’tan itibaren bu telefonlar desteklemeyecek Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, Şubat 2025 itibarıyla bazı eski model telefonlar için WhatsApp desteği sona eriyor.