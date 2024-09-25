Whey proteini nedir, ne işe yarar? İşte vücuda etkisi Spor yaparken ek takviye kullananlar, ilk olarak "Whey proteini" ile karşılaşıyor. Bu proteini kullanmadan önce bilgi sahibi olmak isteyenler, ne işe yaradığı ve etkileri hakkında detayları araştırıyor. İştw Whey proteini ve merak edilenler...

Yağmur Dinç

Spor yaparken takviye edici gıdalar kullanmak gelişimi destekleyebilir. Ancak bu süreçte uzman kontrolünde ve bilinçli olmak önemlidir.

Son zamanlarda takviyeler arasında en popüler olanı "Whey proteini" olarak karşımıza çıkıyor.

Whey Türkçe anlamında bakıldığında "peynir altı suyu" demek oluyor.

Yani, bildiğimiz peynirin suyundaki vitaminleri taşıyan bu protein, ek takviye olarak satışa sunuluyor.

Özellikle kas gelişimi sağlamak isteyenlerin radarına takılan Whey proteini sizler için araştırdık.

Peki, Whey proteini ne işe yarar? Nasıl kullanılır ve kimler kullanabilir? İşte Whey proteini etkileri...

WHEY PROTEİNİ NEDİR

Whey proteini, halk dilinde ‘peynir altı suyu’ olarak bilinen ve peynir üretimi yapılırken meydana gelen yan ürünlerden biridir.

Hazır tüketilen Whey proteini, bunun çok daha filtrelenmiş, yağından arındırılmış, zenginleştirilmiş halidir.

Whey proteinini bu kadar özel yapan şeylerden aminoasit açısından zengin olması ve iyi emilime sahip olmasıdır.

NASIL KULLANILIR

Genellikle toz halinde satılan Whey proteini su, süt, bitkisel sütler veya meyve suları ile karıştırılarak tüketilebilir. Ayrıca, smoothie, yoğurt ve çeşitli tariflere eklenebilir.

Antrenman sonrası Whey protein tüketimi oldukça yaygındır. Vücut, kas onarımı ve protein sentezi için daha fazla protein ihtiyacı duyar.

WHEY PROTEİNİ NE İŞE YARAR

Whey proteinin faydaları şunlardır:

Kas gelişimini ve onarımını destekler.

Doğru bir antrenman ile kas kütlesini ve gücünü artırmaya yardımcı olur.

Kişiye özgü egzersiz planlaması ile kilo vermeye yardımcı olabilir.

Kan şekeri kontrolünü iyileştirebilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

Kemik sağlığını destekler.

OLASI ZARARLARI

Çok yüksek dozlarda whey protein kullanımı, aşağıdaki yan etkilerle sonuçlanabilir:

Mide ağrıları

Kramplar

İştah azalması

Mide bulantısı

Baş ağrısı

Yorgunluk

Akne

Sindirim sistemi bozukluğu