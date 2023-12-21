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X (Twitter) çöktü mü? 21 Aralık 2023 X (Twitter) erişim sorunu..

X (Twitter) çöktü mü? 21 Aralık 2023 X (Twitter) erişim sorunu.. X'te (Twitter) yaşanan erişim sorunu sosyal medyada gündem oldu. Peki X (Twitter) çöktü mü?