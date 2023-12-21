X (Twitter) çöktü mü? 21 Aralık 2023 X (Twitter) erişim sorunu..

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Popüler sosyal medya platformu X'te (Twitter) problem yaşanıyor. Birçok kullanıcı Twitter'da sorun yaşadığını aktarıyor.
21 Aralık 2023 tarihinde Twitter'a bir erişim problemi yaşanıyor. Birçok kullanıcı Twitter'da erişim problemi yaşıyor.
Twitter'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar arama motorlarında konu hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.
Tüm dünyada kullanıcılar siteye girdiklerinde paylaşımlara ulaşamadıklarını dile getiriyor.
Kullanıcılar Tweet atabiliyor, ancak paylaşımlar görünmüyor...
X (Twitter) konu hakkında resmi bir açıklama yapmazken sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.