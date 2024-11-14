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Yabancıların en çok konut aldığı iller belli oldu! Bakın en çok hangi illeri tercih ediyorlarmış…

Yabancıların en çok konut aldığı iller belli oldu! Bakın en çok hangi illeri tercih ediyorlarmış… Bir önceki yıla nazaran Ocak-Ekim döneminde yabancıların konut alımları yüzde 37.2 oranında azalış gösterdi. 19 bin 212 olarak güncellenen verilere göre yabacıların Türkiye’de konut alırken en çok tercih ettiği illerde belli oldu.