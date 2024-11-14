Yabancıların en çok konut aldığı iller belli oldu! Bakın en çok hangi illeri tercih ediyorlarmış…

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı verilere göre ekim ayına ait konut satış istatistikleri belli oldu. Resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan veriler dikkat çekti.
Türkiye genelinde ekim ayında satılan konut sayısı 165 bin 138 olurken ocak-ekim ayları arasında konut satışları yüzde 11,2 oranın artış gösterdi.
Ancak paylaşılan verilere göre yabancılara yapılan konut satışlarında ise yüzde 37.2 oranında gerileme yaşanarak yabancılara satışı yapılan konut sayısı 19 bin 212 olarak belirtildi.
Belirtilen sayısal verilerin yanı sıra yabancıların Türkiye’den konut alımı yaparken tercih ettiği illerde belli oldu.
İŞTE YABANVILARIN EN ÇOK KONUT ALDIĞI İLLER
1-Antalya: Satış adedi: 6 bin 740
2- İstanbul: Satış adedi: 6 bin 703
3- Mersin: Satış adedi: 1.692
4- Ankara: Satış adedi: 497
5- Yalova: Satış adedi: 468
6- Bursa: Satış adedi: 461
7- Kocaeli: Satış adedi: 344
8- Aydın: Satış adedi: 318
9- İzmir: Satış adedi: 308
10- Muğla: Satış adedi: 299