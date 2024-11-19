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Haber Merkezi

Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı sürükleyici senaryosu, her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecanı doruklara çıkaracak.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı diziden yeni fragman geldi.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanı, bu hafta yaşanacak olayların ipuçlarını verirken, heyecanı daha da artırdı.

HEYECAN GERİ DÖNDÜ

Seyfer’in geri dönüşüyle birlikte dengeler değişirken, Kazım’ın “Biz Şanlılar hep birinci oluruz” sözleri bölüme damga vuracak.

Fragmanda dikkat çeken bir diğer olay ise Ferit’in Diyar’dan ayrılmak için harekete geçmesi. Ancak Diyar’a gelen gizemli bir not, olayların seyrini tamamen değiştirebilir.

Peki, o notta ne yazıyor? İşte Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı…