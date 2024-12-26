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Haber Merkezi

Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, bu hafta yine çok konuşulacak bir bölüme hazırlanıyor.

Gerek büyüleyici hikayesi, gerekse Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başarılı oyunculuklarıyla izleyenleri ekrana kilitleyen dizinin yeni fragmanı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Senaryosu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleminden çıkan Yalı Çapkını, sıradışı olay örgüsüyle dikkat çekerken, bu bölümde heyecanın doruklara ulaşacağı sinyallerini veriyor.

Fragmanda yer alan sürpriz sahneler, izleyiciler arasında şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

SUNA VE FERİT BİRLİKTE OLUYOR

Silah sesinden sonra ortadan kaybolan Ferit’i Suna buluyor. Ancak yüzündeki sevinç hiç masum bir sevinç değil.

Ailesine karşı gardını alan Suna, Ferit’le birlikte oluyor. Tüm bunlara şahit olan Seyran bakalım ne yapacak?

İşte Yalı Çapkını 89. bölüm 2. fragman…