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Haber Merkezi

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, heyecan dolu yeni bölümüyle bir kez daha ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başarılı performanslarıyla dikkat çeken dizi, yayınlanan fragmanıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı sürükleyici senaryosu sayesinde her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını, bu hafta da çarpıcı olaylarla dolu bir bölüme sahne olacak.

Yeni bölüm, cuma akşamı saat 20:00’de Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 91. bölüm fragmanıyla yine izleyiciyi heyecanlandırdı.

Yeni bölüm tanıtımı, İfakat'ın yaşadığı şok edici olaylar ve Ferit'in gemileri yakarak Büyük Hanım’ın konağını basmasıyla gündeme damga vurdu.

Fragmanda, Ferit’in "Ölmek ya da yaşamak... Mesele bu değil" sözleriyle başlayan sahne, tansiyonun ne kadar yüksek olacağını gözler önüne seriyor.

Ayrıca Ferit’in Abidin ile karşı karşıya geldiği anlar, izleyicileri yeni bölümde nefes kesici bir yüzleşmenin beklediğini gösteriyor.

İşte Yalı Çapkını 91. bölüm fragmanı...