Yangın riski taşıyor! Ünlü markanın ekmek kızartma makineleri piyasadan toplatılıyor

İngiltere’nin önde gelen süpermarket zinciri Sainsbury’s, güvenlik tehlikesi taşıyan Bosch markasına ait ekmek kızartma makineleri hakkında acil koduyla dikkat çeken bir geri çağırma başlattı.

Süpermarket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Bosch markasına ait ekmek kızartma makinelerinin yangın tehlikesi taşıdığı belirtildi.

Geri çağırma kapsamına dahil olan ekmek kızartma makinelerinin kullanımını derhal bırakılması konusunda uyarılan tüketicilerin ürünü iade etmeleri istendi.

BU MODELLERE DİKKAT!

Geri çağırma kararı kapsamında, Bosch Styline TAT8613GB ve TAT8611GB model tost makineleri yer aldığı belirtildi.

İlgili modellerin hem siyah hem de beyaz renkli versiyonları kapsayan bu ekmek kızartma makinelerinin, elektronik bileşenlerin aşırı ısınmasına neden olabilecek teknik bir arıza tespit edildi.

Bosch üreticileri, söz konusu modellere sahip kullanıcıların cihazı derhal prizden çekerek kullanmayı bırakmalarını ve ürünü iade etmelerini istedi.