Yanmış tencereleri temizlemek artık çok kolay! Bu yöntem ile 2 dakikanızı bile almayacak... Günlük hayatımızda mutfakla sıkça haşır neşir oluyorsanız bu yöntem sizi çok sevindirecek. Yemek yaparken altı yanan tencereleri bu yöntem ile 2 dakikada tertemiz yapacaksınız. İşte o yöntem…

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Yemek yapmayı sevenlerin sıkça karşılaştığı sorunlarn başında tencere yanması geliyor. Altı yanan tencereleri temizlemek adeta bir işkenceye dönüşüp can sıkıcı olabiliyor.

Fakat öle bir yöntem var ki üstelik tecrübeyle onaylanmış. Bu yöntem ile tencereler 2 dakika içinde tıpkı yeni alınmış gibi oluyor.

Peki yanmış tencere nasıl temizlenir?

Birçok kişinin yanmış tencereleri temzilemek için ortak birkaç köntemi var. Genellikle kullanılan bu yöntemler ise, suya koyup bekletmek ya da mineralli temizlik kremleri ile ovmak.

Ancak öyle bir yöntem varki bu yöntem sanıldığından da basit.

Birçok kişinin denediği ve tecrübeyle en kolay yöntem olarak önerdiği formül çok basit.

İşte o formül…

Yanmış tencerenin içine bir adet bulaşık makinesi tableti koyun. Üzerine ise 1 dolu yemek kaşığı karbonat ekleyin.

Tencereyi ocağa alıp üzerine kaynar su ekleyin ve altını yüksek ateşte açın.

Tencere içindeki su kaynadıkça yanık izlerinin çıktığını göreceksiniz. Ortalama 5 dakika kaynadıktan sonra tencerenin altını kapatın.

İçindeki suyu dökerek daha sonra bulaşık deterjanı ile iyice temizleyin.

Yanmış tencerenin yüzeyinde iz kalmışsa mineralli kremle ovmak izlerden kısa sürede kullanabilirsiniz.