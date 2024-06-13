Yapay zeka ile sınava girdi, aldığı puanlar şaşırttı! O bölümleri kazandı… Geçtiğimiz hafta gerçekleşen AYT ve TYT sınavlarında kurduğu kopya düzeneğiyle hayrete düşürmeyi başaran bir kişi sosyal medyada bir içerik üreticisinin de dikkatini çekti. İçerik üreticisi, ChatGPT-4.0’a YKS sorularını çözdürdü, başarısı şaşırttı. Bakın yapay zeka ile yaptığı sınavdan kaç puan aldı…

ensonhaber.com

8 Haziran’da gerçekleşen Temel Yeterlilik Testi’ne giren bir kişi hazırladığı kopya düzeneği ile görenleri şaşkına çevirmeyi başarmıştı. YKS Temel Yeterlilik Testi’ne giren bir şahıs, düğme kamera gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürüyordu.

Sistemin teklemesi sonucunda telaşa kapılan şahıs şüpheli hareketleri sonucunda kurduğu elektronik düzenek ile kopya çektiği belirlenen M.E.E., yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Olayın ardından sosyal medyada içerik üreticiliği yapan bir kişi OpenAI’ın sohbet robotu olan ChatGPT’ye sınav sorularını yönelttiği bir video hazırladı.

İçerik üreticisi, yapay zekaya yanıtlattığı soruların ardından sınav puanını hesapladı. ChatGPT’ye çözdürdüğü soruların ardından aldığı puanda kazanabileceği üniversitelerde hayrete düşürdü.

Bakın yapay zeka kaç puan aldı…

Bir OpenAI sohbet robotu olan ChatGPT-4.0, TYT'de Türkçe'den 28.75 net, Sosyal Bilimlerden 16.25 net, Matematik'ten 2.5 net ve Fen Bilimlerinden 5 net yapabildi.

Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise Sosyal 1 testinden 36.25 net, Sosyal 2 testinden 35 net ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden tam puan aldı. Matematik gibi işlem gerektiren alanlarda başarısız olan yapay zeka AYT Matematik'te -5 net, Fen Bilimlerinde ise 2.5 net yapabildi.

Yapay zeka yaptığı bu netler sonucunda, eşit ağırlık puan türünde 347, sözelde 469, sayısalda ise 239 puan almayı başardı.

Bu puanlarla ChatGPT-4.0, Eşit Ağırlık puanıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme, Anadolu Üniversitesi İktisat, Sözel puanıyla ODTÜ Tarih ve Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine yerleşebiliyor.