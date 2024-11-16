Yapay zekanın asgari ücret tahmini şaşırttı! Rakam açıklandı…

Haber Merkezi

Asgari ücret zammında geri sayım başlamışken masada konuşulan birçok rakam milyonlarca çalışanın merakını körüklemeye devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak ve 4 toplantının ardından nihai kararını açıklayacağı zam oranı için heyecanlı bekleyiş devam ediyorken bir tahminde yapay zekadan geldi.

Kamuoyunda konuşulan birçok oran yer alıyorken işçi kesimi Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 41,5 olması nedeniyle en az yüzde 40 oranında zam bekliyorken bakın yapay zeka asgari ücret tahmini ne oldu.

VERDİĞİ RAKAM ŞAŞIRTTI!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yapay zekaya "2025'te asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu yönetildi. Yapay zeka asgari ücret tahmini yaparken yaptığı açıklamalar ve verdiği rakamla dikkat çekti.

Yapay zekanın "2025'te asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna verdiği yanıt, "Asgari ücretle ilgili kendi tahminimi paylaşayım. 2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı, enflasyon oranı ve ekonomik koşullara göre belirlenecek olsa da, yüksek enflasyonla birlikte hükümetin alım gücünü destekleyici bir zam yapacağını düşünmek mantıklı olur.

2024’te beklenen artış eğilimlerine dayanarak yüzde 35 ile 45 aralığında bir zam yapılabilir. Bu oranlara göre 2025'te net asgari ücretin 22.000 TL ile 25.000 TL arasında olabileceğini tahmin ediyorum. Bu tamamen bir öngörü ve şartlara göre değişebilir ama ortalama bir artış trendiyle bu aralıkta bir rakam öngörülebilir." şeklinde oldu.