Yapılandırma başladı, kredi kartı faiz oranları güncellendi! İşte, yeni oranlar...

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TCMB ve BDDK tarafından alınan yeni kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler artık borçlarını 60 aya kadar biriken tutarları yapılandırabilecek.

1 Kasım itibariyle uygulanmaya başlayan karar kapsamında bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaş 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırma imkanından faydalanabilecek.

Bununla birlikte kredi ve kart borçlarına karar öncesinde uygulanan 12 ay ila 24 aya kadar vade yerine 60 ay vade ile yapılandırma imkanı getirildi.

İŞTE UYGULANACAK OLAN YENİ FAİZ YZÜDELERİ...

Yeni yapılan düzenleme sonrasında borç oranlarına göre değişiklik gösterecek olan faiz tutarları şu şekilde olacak:

Dönem borcu 25 bin liranın altında olduğu taktirde azami akdi faiz oranı yüzde 3,50, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,80 olarak uygulanacak. Dönem borcu 25 bin lira ila 150 bin lira aralığında olduğu taktirde azami akdi faiz oranı yüzde 4,25, azami gecikme faizi yüzde 4,55 olarak uygulanacak.

Dönem borcu 150 bin liranın üzerine çıkması halinde azami akdi faiz yüzde 4.75, azami gecikme faizi yüzde 5,05 olacak. Bireysel kredi kartlarının yanı sıra kurumsal kredi kartlarında ise borcun ne olduğuna bakılmaksızın yüzde 4,75 akdi faiz, yüzde 5,05 gecikme faizi uygulanacak.