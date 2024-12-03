Yargıtay açıkladı: ATM’den para çekerken o hatayı yapan yandı…

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ATM’lerde unutulan banka kartını kullanarak para çekerken yakalanan kişi hakkında verilen karar gündeme geldi.

Bafra Yargıtay 8. Ceza daire tarafından görülen davada başkasının kartı ile para çekme işlemi gerçekleştiren sanık “hırsızlık” suçlamasıyla değerlendirilirken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında alınan karar şaşırttı.

“Hırsızlık” suçlamasıyla yargılanan sanık, Başsavcılık kararı sonucunda yaptığı eylemin daha ağır cezayı gerektirdiği kararlaştırıldı.

BİLİŞİM SUÇU SAYILACAK!

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın, ATM'den para çektikten sonra kartını cihazda unutması sonrasında sırada bekleyen bir kişi, bu durumun farkına varıp hesaptan 480 TL para çekti.

Kart sahibi kadın, bir süre sonra kartını unuttuğunu fark edip bankamatiğe gitti ve hesabından para çekildiğini fark ederek şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi ve hakkında kamu davası açıldı.

Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanığın eylemini hırsızlık suçu olarak değerlendirerek, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 245. maddesi kapsamında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını öngören "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan ceza verdi. Karar, Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti. Başsavcılık, sanığın eylemini bilişim sistemlerini kullanarak gerçekleştirdiğini ve bu nedenle suçun TCK'nin 142. maddesi kapsamında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık" suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası alması gerektiğini belirtti.