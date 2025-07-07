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Yarı final maçı TRT 1'de şifresiz! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçları için geri sayım başladı. Real Madrid ve PSG'nin karşı karşıya geleceği yarı final maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte maçın detayları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Yarı final maçı TRT 1'de şifresiz! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç...

Futbolseverler FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarını yakından takip ediyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ülkemizdeki yayıncısı olan TRT birbirinden zorlu maçları şifresiz olarak yayınlayarak futbolseverleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final turunda bu hafta oynanacak maçlar TRT 1 ekranlarında şifresiz ekrana gelecek.

Futbolseverler TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı...

8 Temmuz Salı

22:00 Fluminense - Chelsea (TRT 1)

9 Temmuz Çarşamba

22:00 Real Madrid - PSG (TRT 1)


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