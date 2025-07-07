Yarı final maçı TRT 1'de şifresiz! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç... FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçları için geri sayım başladı. Real Madrid ve PSG'nin karşı karşıya geleceği yarı final maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte maçın detayları...