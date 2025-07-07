Yarı final maçı TRT 1'de şifresiz! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç...

Futbolseverler FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarını yakından takip ediyor.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ülkemizdeki yayıncısı olan TRT birbirinden zorlu maçları şifresiz olarak yayınlayarak futbolseverleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final turunda bu hafta oynanacak maçlar TRT 1 ekranlarında şifresiz ekrana gelecek.
Futbolseverler TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı...
8 Temmuz Salı
22:00 Fluminense - Chelsea (TRT 1)
9 Temmuz Çarşamba
22:00 Real Madrid - PSG (TRT 1)