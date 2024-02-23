Yarın kandil mi? 24 Şubat Cumartesi ne kandili? Şaban ayında olan İslam alemi, kandili karşılayacak. Peki, yarın kandil mi? 24 Şubat ne kandili? İşte merak edilenler...

ensonhaber.com

Üç Aylar'dan ikinci olan Şaban ayı, Müslümanlar tarafında idrak ediliyor.

İslam alemi için Şaban'ın en önemli günü ise 15.'si olarak biliniyor.

Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece, Berat Kandili olarak kutlanıyor.

Bu sene Berat Kandili ne zamana denk geliyor sorusu, kısa bir süre kala gündemde yerini aldı. Bu kapsamda arama motorlarında "yarın kandil mi", Berat Kandili ne zaman", "yarın ne kandili" gibi sorular araştırılıyor.

Peki, 24 Şubat kandil mi, ne kandili? İşte bilgiler...

Yarın (24 Şubat) kandil mi?

Berat Kandili, 2024 yılında 24 Şubat Cumartesi gününe denk geliyor. Müslümanlar yarını kandil olarak eda edecek ve ibadetlerini yerine getirecek.

Berat Kandili önemi

Berat, Arapçada "temize çıkma" anlamına gelir.

İslam inancına göre bu gece günahların affedildiği ve kulların temize çıkarıldığı gecedir.

Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir.