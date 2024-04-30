Yarın okul var mı? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle okulların durumu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Gözler MEB'e çevrildi! Okullar 1 Mayıs'ta tatil mi sorusuna yanıt geldi.

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1 Mayıs İşçi Günü, Türkiye'de resmi bir tatil günü olarak kabul ediliyor.

Bu özel gün, işçi ve emekçilerin haklarını hatırlama, dayanışma ve birlik ruhunu canlı tutma günü olarak da kutlanır.

Dolayısıyla, iş yerleri kapalı olacak ve işçi ve emekçiler bu günü dinlenerek veya çeşitli etkinliklere katılarak değerlendecek.

Öte yandan okulların durumu da merak ediliyor. Öğrenci ve velilerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'nda...

Peki, 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba okul var mı? İşte bilgiler...

1 Mayıs 2024 okullar tatil mi?

1 Mayıs İşçi Bayramı, resmi tatiller arasında yer alır. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü okullar ve resmi kuruluşlar kapalı olacak.