Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 28 Ekim 2024 yoklama alınacak mı?

Yağmur Dinç

Cumhuriyet'in 101. yılının kutlanacağı 29 Ekim için hazırlıklar sürüyor.

Resmi Gazete bilgilerine göre bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlıyor ve 29 Ekim günü devam ediyor. Bu kapsamda, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.

Öğrenciler, "28 Ekim Pazartesi ders var mı" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, yarın okullar tatil mi, ders var mı? 28 Ekim Pazartesi yarım gün mü? İşte bilgiler...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ

.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim tarihinde devam eder.2024 yılında 28 Ekim tarihi Pazartesi gününe denk geliyor.

Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve liseler öğlen saat 13.00’ten itibaren tatil olacak.